Часы Шойгу показывают 12:47: Кремль снова 'спалился' на фейке о заседании Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин созвал срочное заседание Совета безопасности в связи с обращением самопровозглашенных глав "ДНР" и "ЛНР" о необходимости признать эти "республики" суверенными. Однако зрители открытой онлайн-трансляции обнаружили некоторые странности, которые свидетельствуют о постановочном шоу.

Как передает OBOZREVATEL, часы на левой руке министра обороны РФ Сергея Шойгу показывают 12:47, что никак не соответствует московскому времени. Соответственно "прямой эфир" может транслироваться в записи, а само заседание Совбеза прошло еще до того, как боевики обратились к Путину с просьбой.

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Еще один момент в ходе совещания вызвал у зрителей подозрение, что присутствующие знают больше, чем говорят на камеры. Глава внешней разведки Сергей Нарышкин призвал членов Совбеза поддержание включения "Л/ДНР" в состав РФ, на что сам Путин ответил с усмешкой: "Мы здесь такого не обсуждаем".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главари террористических группировок "Л/ДНР" обратились к Кремлю за признанием недореспублик. Они выразили надежду, что Россия сможет полноценно сотрудничать с ними, как в сфере экономики, так и обороны.