Корниенко — росСМИ о санкциях: у вас нет военного конфликта и соседа, который на что-то претендует

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что не считает "опасной тенденцией" закрытие телеканалов в Украине: ситуация в нашей стране и РФ отличается – в России "нет военного конфликта и соседа, который на что-то претендует".

Как сказал политик в интервью российскому изданию "Медуза", важно разграничить, где СМИ, а где пропаганда и дезинформация. Три запрещенных канала Виктора Медведчука больше были похожи на агитационную площадку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", пророссийских и антиукраинских политиков, подчеркнул он.

"Для нас это все-таки больше не про зачистку поля, а про информационную войну с Россией. У нас остается множество оппозиционных телеканалов: "Наш", канал "24", "Украина 24", "1+1"… Сложнее назвать тех, что позитивно говорят про власть", – сказал глава "СН".

Он также уточнил, что президент Владимир Зеленский телеканалы Медведчука не закрывал, а подписал указ о санкциях, из-за которых они не могут работать.

Так Корниенко ответил на вопрос, что изменилось в позиции украинского президента с момента, как он говорил о том, что не закроет ни одного телеканала.

До этого российский журналист процитировал ответ главы Украины на вопрос NewsOne в сентябре 2019 года: "Я очень уважаю каждый канал, и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий".

Напомним:

2 февраля Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о наложении на нардепа Тараса Козака персональных санкций сроком на 5 лет. Также этим указом были введены санкции против ряда телеканалов Медведчука, которые формально принадлежат Козаку: NewsOne, "112-Украина" и ZIK.

Каналы отключили в тот же вечер. Тогда же они обнародовали заявление, в котором назвали решение СНБО и указ президента "политической расправой над неугодными СМИ".

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что решение было принято в рамках действующего законодательства, а вещание указанных телеканалов он сравнил с информационным терроризмом.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".

В Европейском Союзе и США "чрезвычайно положительно" отнеслись к введению санкций против указанных телеканалов и поддержали украинское решение.

Народный депутат Кира Рудик заявила, что блокировка телевизионных каналов в Украине, а также санкции против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака введены украинской властью под давлением администрации нового президента США Джо Байдена.

Как сообщил OBOZREVATEL, для блокировки телеканалов Медведчука есть серьезные основания, сказал Аваков. Однако часть документов останется закрытой на время следствия, уточнил он.