Давление Байдена: Рудик пояснила, почему власти наложили санкции на телеканалы Медведчука, и кто пострадает следующим

Блокировка телевизионных каналов в Украине, а также санкции против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака введены украинской властью под давлением администрации нового президента США Джо Байдена.

Об этом глава партии "Голос", народный депутат Кира Рудик заявила в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару.

Отвечая на вопрос "Чего ожидать в ближайшее время от команды нового американского президента?", лидер "Голоса" сказала: "Громких побед они сразу не получат, но будут пытаться. На самом деле за последние 2 недели мы видим некоторые либеральные победы в нашей стране. Первое, блокировка каналов. Второе, блокировка YouTube-канала Дубинского".

По словам народного депутата, де-факто западные партнеры лишают Зеленского возможности усидеть на двух стульях, заставляя его определяться, с кем он. На уточняющий вопрос, почему американцы не "просигнализировали" наложить санкции на самого Медведчука, Кира Рудик ответила, что "сделан только первый шаг".

"Далее должны быть экономические санкции, и возможно персональные санкции против людей, которые нарушают все возможные украинские и международные нормы. В идеале, это будет определенный список людей, на которых накладываются персональные санкции. В этом списке будут и украинские политики, и олигархи", – пояснила она.

В то же время Рудик добавила, что тот список будет не большим, но ощутимым: "Очевидно, речь пойдет о неком "списке Магнитского" (список лиц, причастных к жестокому обращению и смерти аудитора Сергея Магнитского в российском СИЗО – ред.) для Украины".

Полную версию интервью OBOZREVATEL опубликует в ближайшее время. В частности, Кира Рудик расскажет о новых законопроектах, которые ограничат деятельность российской "пятой колонны" в Украине, новых требованиях к Владимиру Зеленскому со стороны США и о возможном влиянии команды Байдена на Старый Свет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о наложении на нардепа Тараса Козака персональных санкций сроком на 5 лет. Также этим указом были введены санкции против ряда телеканалов Виктора Медведчука, которые формально принадлежат Козаку: NewsOne, "112-Украина" и ZIK. Каналы отключили в тот же вечер.

В тот же день телеканалы, которые попали под блокировку, обнародовали заявление, в котором назвали решение СНБО и указ президента "политической расправой над неугодными СМИ", а председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко охарактеризовал запрет деятельности телеканалов как "наступление на свободу слова".

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква пояснил, что телеканалы финансируются компанией, которая зарегистрирована в РФ и ведет свою деятельность в оккупированных районах Луганской области.

Секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что решение было принято в рамках действующего законодательства с соблюдением всех необходимых процедур. А вещание указанных телеканалов он сравнил с информационным терроризмом.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что "112 Украина", ZIK и NewsOne "систематически занимались грубой антиукраинской пропагандой".

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания пояснили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке.