Глава партии Меркель призвал правительство ФРГ не блокировать поставки оружия Украине

Лидер немецкой партии Христианско-демократической союз (ХДС), который ранее возглавляла экс-канцлер Ангела Меркель, призвал правительство не блокировать поставки вооружения Украине. Фридрих Мерц также отметил необходимость "обеспечения политического мирного порядка в Европе".

Об этом глава ХДС написал на своей странице в Twitter. Политик назвал поставки оборонного оружия "ответственностью за нашу историю".

"Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонным оружием – хотя бы из-за ответственности за нашу историю и для того, чтобы обеспечить политический мирный порядок в Европе", - подчеркнул Мерц.

Он добавил, что этому мирному порядку должна быть предана и Россия.

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Ранее иную позицию озвучила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, историческая память о трагедии Второй мировой войны не позволяет Берлину повторить события, чтобы из "немецкого оружия убивали русских".

Как сообщал, журналист Юрий Бутусов отметил, что НАТО продолжат регулярные поставки вооружения Украине, посылая таким образом Москве сигнал на случай полномасштабного вторжения.

Отметим, что противотанковые гранатометы ранее передала и Великобритания. Также оружие может направить и Канада.