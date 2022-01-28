Глава немецкой разведки об угрозе вторжения РФ: в Москве еще не приняли решение о нападении

Глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль на фоне растущей напряженности в связи с наращиванием военной мощи Кремля у границ Украины, заявил, что Россия еще не решила, нападать ли на нашу страну. Но, по его словам, Кремль готов сделать это.

Об этом Каль рассказал в интервью международному информагентству Reuters. Он считает, что ситуация может разрешиться по-разному.

"Я считаю, что решение о нападении еще не принято. Кризис может развиваться по-разному", — заявил он.

По словам Каля, возможными сценариями агрессии Кремля могут стать действия по дестабилизации правительства в Киеве или по поддержке оккупантом на востоке и продвижению демаркационной линии.

Видео дня

При этом глава службы внешней разведки Германии не стал комментировать, какие санкции должны быть приняты против России в случае нападения. Он поддержал подход Германии, заключающийся в том, чтобы держать Москву в неведении относительно того, какие шаги против нее могут заготовить.

Отметим, что накануне президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор на фоне угрозы вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Во время беседы между главами государств якобы возникли некие разногласия по поводу уровня риска российской атаки.

По информации анонимных источников, лидер США предупредил, что российская атака может быть неизбежна в феврале, когда земля промерзнет и по ней сможет пройти бронетехника. В то же время сообщается, что Зеленский подтвердил свою позицию, что угроза со стороны России остается опасной, но неоднозначной, и нет уверенности в том, что нападение состоится.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Россия продолжает сосредотачивать свои войска и технику вблизи Украины. В ответ на обострение ситуации безопасности в регионе Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что российское вторжение в Украину не является неизбежным, однако Кремль может прибегнуть к молниеносной волне атаки. По его словам, у украинских границ сосредоточено до 60 боевых групп РФ, а вторжение станет не просто крушением, но и кровавым делом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на днях в Украину прибыло британское оружие. Два транспортных самолета Королевских ВВС доставили необходимые ВСУ противотанковые ракеты.