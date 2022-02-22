Глава МИД Украины Кулеба прибыл в США для встречи с главой Пентагона. Видео

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 22 февраля, отправился в столицу США Вашингтон для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они будут обсуждать признание РФ "независимости" псевдореспублик на востоке украинского государства.

Видео встречи Кулебы и Остина публикуют в сети. Уже известно, что глава Пентагона высказал позицию относительно скандального решения главы Кремля Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Остин отметил, что признание "ЛДНР" нарушает международное право и обязательства РФ.

Отметим, что у Кулебы также запланирована встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном. После этого украинский министр отправится в Нью-Йорк, где выступит на Генеральной ассамблее ООН, чтобы "донести позицию Украины и мобилизовать мир на фоне российской агрессии".

Видео дня

На брифинге в Вашингтоне перед встречей с главой Пентагона Кулеба отметил, что для Европейского Союза настало время забрать Украину к себе. Это будет лучшим стратегическим решением сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.