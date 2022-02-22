Кулеба: лучшее стратегическое решение Европы сейчас – забрать Украину к себе

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Для Европейского Союза настало время забрать Украину к себе. Это будет лучшим стратегическим решением сейчас.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его брифинг из Вашингтона транслировался на Facebook-странице МИД 22 февраля.

"Я призвал ЕС отбросить все колебания, все сдержанности и скептицизм, который существует в некоторых европейских столицах, и дать Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время настало", – подчеркнул министр.

Кулеба уверен, что на фоне происходящих событий вокруг нашей страны, это будет лучшим стратегическим решением ЕС.

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Также глава МИД поблагодарил западных партнеров, которые начали вводить санкции против России.

"Вчера начали появляться первые решение (по санкциям), сегодня их будет больше", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Согласно опубликованным указам, они официально дают возможность РФ вводить свои войска на оккупированные агрессором территории Украины.