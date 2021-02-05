Глава Госдепа США напомнил Лаврову о российской агрессии в Украине

Новоназначенный Государственный секретарь США Энтони Блинкен напомнил министру иностранных дел России Сергею Лаврову об агрессии его страны в Украине.

Этот вопрос обсуждался во время первых телефонных переговоров между сторонами, которые состоялись 4 февраля, сообщается на сайте Госдепа.

Кроме войны на Донбассе также обсуждались вопросы вмешательства в американские выборы; агрессия в Грузии; отравления российского оппозиционера Алексея Навального; кибервзлома компании Solar Winds, к которому могут быть причастны российские хакеры.

"Госсекретарь поднял вопросы вмешательства России в выборы президента США в 2020 году, военную агрессию в Украине и Грузии, а также отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального", – сказано в сообщении.

Особое внимание было уделено продлению договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

"Блинкен заявил о решимости президента Байдена защищать граждан США и действовать в защиту интересов государства", – подытожили в Госдепе.

В то же время в российском МИД отметили, что стороны обсуждали "содействие мирному урегулированию" в Сирии, Ливии и Украине.

Лавров заявил, что "Москва ранее выдвинула предложения о принятии совместных российско-американских заявлений о недопустимости ядерной войны и невмешательстве во внутренние дела друг друга".

Напомним, что президент США Джо Байден 4 февраля выступил с первым заявлением по внешней политике. Глава государства отметил, что Соединенные Штаты заставят Россию платить большую цену за свои действия, если это понадобится для защиты американских национальных интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января состоялись первые телефонные переговоры между президентами США и России. Во время беседы Байден заявил о поддержке Украины и заверил, что будет защищать интересы Америки и ее союзников.

После звонка американского лидера Путин подписал закон о продлении ДСНВ между РФ и США на пять лет, который среди прочего касается ядерного оружия.