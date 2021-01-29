Путин после звонка Байдена согласился сократить ядерный арсенал России и продлил ДСНВ на 5 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между РФ и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на пять лет, который среди прочего касается ядерного оружия.

Об этом 29 января сообщается на сайте Кремля. Таким образом документ будет действовать до 5 февраля 2026 года.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", – сказано в законе.

Устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ), положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ.

Документ распространяется на тяжелые бомбардировщики; межконтинентальные баллистические ракеты (МБР); баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания; пусковые установки МБР и БРПЛ.

Договор предусматривает, что имеющиеся у сторон суммарные количества СНВ не должны превышать 700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ; 1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ; 800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января новый президент США Джо Байден провел первые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, во время которых, кроме ДСНВ, речь также шла об Украине. Так, американский президент выразил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, диалог Байдена был построен с позиции силы.