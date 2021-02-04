Байден: США заставят Россию платить большую цену, уступать перед агрессией не будем
США заставят Россию платить большую цену за свои действия, если это понадобиться для защиты американских национальных интересов.
Об этом новый президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в своей первой речи, посвященной внешней политике, передает Reuters. Глава государства отметил, что он не Дональд Трамп.
"Я четко дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что я не такой как мой предшественник, и что дни, когда США пасовали перед агрессивными действиями России, закончились", – отметил он во время выступления в Государственном департаменте.
Байден также упомянул о российском вмешательстве в выборы и кибератаках, отравлении своих граждан. В частности, он призвал освободить оппозиционера Алексея Навального.
"Мы не будем колебаться, чтобы повысить цену, которую РФ должна заплатить за эти действия", – пояснил президент.
Кроме того, глава государства акцентировал на необходимости координации с международными партнерами, чтобы более эффективно противостоять России.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января состоялись первые телефонные переговоры между президентами США и России. Во время беседы Байден заявил о поддержке Украины и заверил, что будет защищать интересы Америки и ее союзников.
Напомним, что после звонка американского лидера Путин подписал закон о продлении договора между РФ и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) на пять лет, который среди прочего касается ядерного оружия.