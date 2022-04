Глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому помочь отстроить Украину после войны

Города и регионы Европейского Союза будут в будущем участвовать в восстановлении Украины после войны. С этой целью уже сейчас начинается налаживание и расширение партнерства.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля, ответив на соответствующий запрос украинского лидера Владимира Зеленского. Ее видеообращение опубликовано в Twitter (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Евродипломат в первую очередь поблагодарила президента Украины за то, что он начал дискуссию на столь важную тему. По ее словам, к улучшению украинской повседневности и будущего присоединятся города и регионы-побратимы в самой стране и Европе.

"Города и регионы ЕС помогут в восстановлении своих побратимов в Украине. Мы поможем вам отстроиться и вместе пойдем по ее европейскому пути", – отметила глава Европейской Комиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что уже в скором времени между народами Евросоюза и Украины начнется расширение таких городов и регионов.

"Сотрудничество "равно-равному" на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление Украины", – выразила убеждение она.

Президент ЕК напомнила, что сила Европы и базируется на том, что граждане без устали работают над улучшением повседневной жизни и будущего наших детей.

Soon, time will come for Ukraine's reconstruction.



President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly.



