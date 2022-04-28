Глава Еврокомиссии пообещала Зеленскому помочь отстроить Украину после войны

Города и регионы Европейского Союза будут в будущем участвовать в восстановлении Украины после войны. С этой целью уже сейчас начинается налаживание и расширение партнерства.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 апреля, ответив на соответствующий запрос украинского лидера Владимира Зеленского. Ее видеообращение опубликовано в Twitter (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Евродипломат в первую очередь поблагодарила президента Украины за то, что он начал дискуссию на столь важную тему. По ее словам, к улучшению украинской повседневности и будущего присоединятся города и регионы-побратимы в самой стране и Европе.

Видео дня

"Города и регионы ЕС помогут в восстановлении своих побратимов в Украине. Мы поможем вам отстроиться и вместе пойдем по ее европейскому пути", – отметила глава Европейской Комиссии.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что уже в скором времени между народами Евросоюза и Украины начнется расширение таких городов и регионов.

"Сотрудничество "равно-равному" на всех местных и региональных уровнях позволит ускорить восстановление Украины", – выразила убеждение она.

Президент ЕК напомнила, что сила Европы и базируется на том, что граждане без устали работают над улучшением повседневной жизни и будущего наших детей.

Soon, time will come for Ukraine's reconstruction.



President @ZelenskyyUA, I support your proposal to establish partnerships with EU cities and regions to rebuild smartly.



Будут помогать вам reconstruct и будут разговаривать с Украиной на его европейской cestе. pic.twitter.com/G4FFYkldYE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

Напомним: ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что россиян накажут за войну против Украины. Она отметила, что международные инстанции продолжают собирать доказательства совершения гражданами военными РФ военных преступлений на украинской территории.

По ее словам, перед судом предстанут не только непосредственные убийцы, насильники и мародеры, но и сам глава РФ Владимир Путин, развязавший и несущий ответственность за эту кровопролитную войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины проинформировали, что восстановление разрушенной войной инфраструктуры будет происходить по 14 направлениям. Уже в начале мая должны быть готовы соответствующие предыдущие планы по каждой области. При этом власти стремятся реализовывать их с учетом современного подхода в градостроительстве, который "изменит советский".