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Изменить советский подход: в Офисе президента раскрыли детали плана послевоенного восстановления Украины

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Изменить советский подход: в Офисе президента раскрыли детали плана послевоенного восстановления Украины

Восстановление и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям. Среди них – коммунальный транспорт и сети, жилищная и медицинская инфраструктура, аэропорты, дороги и т.д. Предварительные соответствующие планы по каждой области будут готовы уже в начале мая. При этом власти намерены отстраивать страну с учетом современных веяний, которые "изменят советский подход в градостроительстве".

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он отметил: в настоящее время из-за развязанной Россией войны в Украине уничтожено 18 тыс. объектов инфраструктуры.

По словам Тимошенко, ориентировочно, до 5 мая от каждой области будет получена предварительная информация о необходимых к восстановлению объектов. А по нескольким областям к тому времени уже будут готовы полноценные документы, которые запустят процесс их восстановления.

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Речь, в частности, идет об областях, уже освобожденных от российской армии:

  • Киевской;

  • Сумской;

  • Черниговской.

Само же восстановление Украины будет происходить по 14 направлениям, подчеркнул Тимошенко. Ими являются:

  • уничтоженная инфраструктура;

  • жилищная инфраструктура;

  • административные здания;

  • образовательная инфраструктура;

  • медицинская инфраструктура;

  • спортивная инфраструктура;

  • благоустройство;

  • коммунальные сети (вода, тепло, газ, электроснабжение);

  • дорожная инфраструктура;

  • коммунальный транспорт (автобусы, трамваи и т.д.);

  • аэропорты;

  • железнодорожная инфраструктура;

  • безопасность;

  • спецпроекты-мемориалы.

Восстановление и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям

"Среди наших задач – разработка концепции пространства каждого населенного пункта, исходя из его нужд. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины – именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации страны", – подчеркнул Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять участие в восстановлении Украины после войны выразил готовность Международный валютный фонд. Он уже приступил к подготовке соответствующих мероприятий.