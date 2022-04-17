Глава Еврокомиссии: россиян накажут за войну в Украине, ответственность несет Путин

Международные инстанции проводят сбор доказательств совершения военных преступлений на территории Украины армией российских захватчиков. Перед судом предстанут не только непосредственные убийцы, насильники и мародеры, но и лично президент России Владимир Путин, который развязал эту кровопролитную войну.

Об этом сообщило издание Bild, ссылаясь на заявление президента Европарламента Урсулы фон дер Ляйен. Вместе с Украиной Запад создал независимую следственную комиссию.

"Доказательств преступлений, совершенных российскими солдатами, предостаточно. Но к ответственности должны быть привлечены не только непосредственные виновные, но и те, кто несет ответственность за эту войну, унесшую жизни тысяч мирных жителей. Путин несет ответственность за эту войну, он отдал приказ о вторжении и дергает за все ниточки", – заверила политик.

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Фон дер Ляйен добавила, что одним из принципов работы следственной комиссии остается неотвратимость наказания. То, что делают оккупанты на суверенной украинской территории в XXI веке – недопустимый прецедент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Урсула фон дер Ляйен пояснила, что желание Путина посеять раздор в европейском обществе стала его серьезным внешнеполитическим просчетом.