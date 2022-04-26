Многие страны ЕС, особенно восточной Европы и Балтии, активизировали военную помощь Украине, которая противостоит превосходящей по силе и технике России. Уже идут поставки самоходных артиллерийских установок, средств ПВО, танков, запчастей к самолетам. Однако Германия не спешит предоставлять необходимую помощь в лице канцлера Олафа Шольца.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) есть серьезные опасения по поводу экспорта тяжелого вооружения из ФРГ. Однако, сообщает издание Der Tagesspiegel, не стоит это воспринимать как пророссийский курс страны.

В доказательство этого журналисты отмечают, давний друг Кремля и лично президента России Владимира Путина, экс-президент Германии Герхард Шредер, который продолжает лоббировать интересы России и не дистанцируется от диктатора – в значительной степени изолирован в СДПГ.

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Шольц и его сторонники используют как аргумент усиление ядерной угрозы от РФ в случае увеличения поставок вооружения Украине, а также то, что резервы тяжелого вооружения у страны небольшие.

Аргумент о нехватке тяжелой военной техники разбивается о тот шаг, который предложила Германия – отправить Словении свои современные боевые машины пехоты Marder в ответ на отправку Словенией в Украину устаревших танков Т-72 еще советских времен. Это сопровождается объяснением, что для управления немецкими БМП Marder украинцы потратят время на обучения, в то время как к советской технике бойцы ЗСУ более привычны. Но эксперты искренне удивляются: во-первых, такой обмен техникой означает, что она у немцев есть, а во-вторых, почему является проблемным обучить украинцев за несколько недель управлению более современным вооружением.

Более того, немецкая компания Rheinmetall подала заявку на быструю отправку Украине 100 капитально отремонтированных танков Marder плюс 88 танков Leopard. Это ставит Шольца в неудобное положение – он должен отреагировать на инициативу компании.

Аргумент о ядерной угрозе со стороны России экспертам кажется ложным нагнетанием страха и даже бредом. Если рассуждать в этом ключе, то ни одно государство НАТО не должно предоставлять Украине тяжелое вооружение, чтобы усмирить оккупанта. Никто не знает, где у Путина красная линия. Для диктатора, который понимает только право силы, любые уступки не являются аргументом, чтобы прекратить войну. Путин, как авторитарный правитель, сам определяет красные линии, и было бы неправильно полагать, что Запад может повлиять на это какими-либо "миролюбивыми" решениями.

Отсюда следует главная причина колебаний Олафа Шольца и некоторой части немецкого политикума – что с Путиным и его окружением все еще можно договориться. Это продолжающаяся фундаментальная ошибка политики Германии в отношении путинской России. Диктатор не остановиться, если его не остановить со всей военной мощью, которую только Запад может предоставить Украине. Шольц и его советник по внешней политике Йенс Плетнер убеждены в силе дипломатии, что даже с убийцей можно договориться. Но убийца проявил себя, показал и показывает свое истинное лицо в Буче, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах, отсекая возможности для переговоров.

Канцлер Германии поставил себя в очень тяжелое положение в вопросе поставок тяжелого вооружения Украине – настолько, что под вопросом оказалось единство нынешней правящей коалиции и занимаемая им должность. От него требуют серьезных ответов в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Германия активнее всех стран ЕС создает препятствия для ужесточения санкций против России за агрессивную войну в Украине. Такая позиция связана с тем, что немецкие власти больше пекутся о деньгах, чем о репутации, считает Моравецкий.

Ранее Федеральное министерство обороны Германии исключило из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение по настоянию канцлера Олафа Шольца. При этом украинские власти были заинтересованы в поставках танков, бронетранспортеров, РСЗО и противокорабельных ракет.