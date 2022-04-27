Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине – CNN

Министерство обороны США создало в Германии центр для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине, которая уже третий месяц обороняется от российского вторжения. Его организовали в немецком городе Штутгарт.

Об этом во вторник, 26 апреля, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает CNN. Там расположена база Европейского командования Вооруженных сил США.

В задачи центра будет входить организация процессов, для того, чтобы поставки вооружения и техники Киеву из более чем 40 стран происходили как можно скорее.

По словам чиновника американского оборонного ведомства, помимо американских специалистов Контрольного центра Европейского командования по Украине (EUCOM – Control Center of Ukraine) работать там будут также представители еще 15 стран мира.

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"Центр будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии и оказывают помощь Украине", – добавил он.

Речь идет про представителей 40 стран, которые во вторник, 26 апреля, собрались на авиабазе "Рамштайн" – опорном пункте ВВС США в Германии, для того, чтобы обсудить военную помощь Украине для обороны от российских войск. Детали переговоров – читайте в материале.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что новая группа будет проводить встречи как минимум раз в месяц.

Как писал OBOZREVATEL, 24 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин побывали в Киеве и встретились с президентом Владимиром Зеленским. Это стало первым официальным визитом представителей государства-партнера после начала полномасштабной войны.

Соединенные Штаты Америки пообещали выделить новую помощь в размере $713 млн Украине и еще 15 странам, где военное вторжение РФ вызвало опасения дальнейшей агрессии со стороны Кремля.