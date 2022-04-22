Шольц объяснил, почему Германия не поставляет в Украину тяжелое вооружение

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что тяжелую военную технику, которую поставляют в Украину, необходимо уметь использовать без длительной подготовки. Поэтому он считает, что лучшим выбором может стать бывшее советское вооружение.

Также он добавил, что Германия будет помогать Украине с западным вооружением "в среднесрочной перспективе". Об этом Шольц рассказал в интервью изданию Spiegel.

По его словам, Германия в тесной координации с США, Францией, Италией, Великобританией и Канадой предоставила Украине оружие для предстоящих боев на востоке страны. Однако Шольц подчеркнул, что техника должна быть использована без оказания помощи немецкими военными.

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"Военная техника должна применяться без длительной подготовки, без дополнительной логистики, без солдат из наших стран. Быстрее всего это сделать с бывшим советским оружием, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому не случайно, что некоторые восточноевропейские партнеры по НАТО в настоящее время поставляют такое оружие, и до сих пор ни один из союзников не поставил западные боевые танки. В среднесрочной перспективе мы будем помогать Украине повышать обороноспособность, в том числе с помощью западного оружия", – рассказал Шольц.

Также он обратил внимание, что Германия помогает правительству Украины в закупке вооружений в соответствии с условиями, согласованным партнерами по НАТО. Шольц добавил, что главная цель военной помощи Украине – остановить массированное наступление России на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Федеральное министерство обороны Германии исключило из списка военной помощи Украине все тяжелое вооружение по настоянию канцлера Олафа Шольца. При этом украинские власти были заинтересованы в поставках танков, бронетранспортеров, РСЗО и противокорабельных ракет.

Напомним, канцлера Германии Олафа Шольца обвиняют в чрезмерной нерешительности в вопросе передачи Украине тяжелого вооружения для противостояния российской армии. Политики не исключают, что затягивание с поддержкой украинской заявки может привести к его отставке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВС Германии нашли отговорку, почему отказались предоставить Украине тяжелое вооружение. Заместитель генерального инспектора Бундесвера Маркус Лаубенталь выразил убеждение, что такое оружие нужно самим германским военным.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не будет вмешиваться в войну, которую Россия развязала против Украины. Однако официальный Киев может рассчитывать на помощь Германии, в том числе относительно поставок оружия. По его словам, немецкое правительство сотрудничает с промышленностью, чтобы в дальнейшем обеспечивать поставки оружия.