Герасимов – про законопроект об олигархах: Маск подпадает под описание

Народный депутат Украины из фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов раскритиковал президентский законопроект о статусе олигархов. Он заявил, что согласно документу, Илон Маск – это олигарх.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 4 июня, политик отметил, что Маск может быть олигархом, поскольку его твиты могут обвалить любую отрасль в США.

"По вашему закону, Маск – это олигарх ибо его твиты могут обвалить любую отрасль в Соединенных Штатах Америки. Это просто, чтобы вы понимали, что вы написали и подали в Раду!" – подчеркнул нардеп.

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"По этому закону, Маск, который запускает ракеты в космос, является олигархом. Он принимает активное участие в политической жизни страны, так как он открыто поддерживал одного из кандидатов в президенты. Он постоянно общается с государственными лицами, открыто, в отношении космических программ, и влияет на эти вещи. Он обладает состоянием, которое четко превышает то, что написано в законе. Он влияет на СМИ, так как он любым своим твитом может целую отрасль уничтожить или поднять. Если вы сейчас увидите, например, бизнес по запуску ракет в рамках США, это монополия", – сказал он.

По его убеждению, власть в Украине на самом деле не собирается бороться с олигархами. Цель закона, как сказал Герасимов, – бороться с пятым президентом Украины, лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

"По моему мнению, олигарх – это человек, который, например, за бесценок получил стратегическое государственное предприятие, сидит на недрах украинских, сидит на энергетике, из-за чего увеличиваются тарифы. Вопрос в том, что этот закон с этим не борется. Он сделан совсем для других вещей. Для того, чтобы бороться с главным оппозиционным лидером страны", – добавил Герасимов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Законопроект № 5599 о деолигархизации был подао в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским 2 июня как неотложный.

Документом определяется понятие олигарх, предлагается создать в Украине реестр таких лиц по решению СНБО, систематизировать их влияние на СМИ и представления должностными лицами "деклараций" за контакты с такими лицами.

С полным текстом проекта можно ознакомиться здесь.