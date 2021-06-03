Данилов прокомментировал законопроект об олигархах

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что законопроект о статусе олигарха – важный шаг на пути деолигархизации. Однако этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

По его словам в комментарии "Украинской правде", этот шаг – беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего.

"Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход", – сказал он.

Данилов отметил, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

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По словам секретаря СНБО, речь идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:

  • лоббизма,

  • усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,

  • усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,

  • внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,

  • защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

По его мнению, сформированная таким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украине будет создан новый род войск – кибервойска.

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