Данилов прокомментировал законопроект об олигархах

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что законопроект о статусе олигарха – важный шаг на пути деолигархизации. Однако этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.

По его словам в комментарии "Украинской правде", этот шаг – беспрецедентный в истории Украины, и, без преувеличения, решающий для ее современности и будущего.

"Но поскольку коррупционная олигархическая система последовательно и системно строилась в течение трех десятилетий, ее невозможно сломать сразу, и поэтому необходим комплексный подход", – сказал он.

Данилов отметил, что наряду с законопроектом, внесенным Зеленским, стоит вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.

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По словам секретаря СНБО, речь идет о необходимости урегулирования на законодательном уровне вопросов:

лоббизма,

усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования,

усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности,

внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий,

защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.

По его мнению, сформированная таким образом законодательная база позволит защитить отечественную экономику и станет основой защиты национальных интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что в Украине будет создан новый род войск – кибервойска.