Генсек ООН Гутерреш прибыл в Украину после визита к Путину

В Киев прибыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш. Он заявил, что ООН продолжит работу по предоставлению гуманитарной помощи Украине и эвакуации мирных жителей из зон боевых действий, в частности - из Мариуполя.

Об этом Гуттереш сообщил в своем Twitter. Накануне генсек ООН посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше — для Украины, России и мира", - написал Гуттереш.

Видео дня

Накануне, 26 апреля, он посетил Москву с целью убедить Россию позволить эвакуировать из Мариуполя мирных жителей. Во время встречи Путин выдал партию вранья о войне в Украине, преступлениях своей армии против украинского народа и о причинах и истинных целях вторжения.

Он также врал о том, что никаких боевых действий в Мариуполе якобы нет. Тем не менее, диктатор согласился на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с "Азовстали". Сообщение о достигнутых договоренностях было опубликовано на официальном сайте ООН.

Каким же, должно быть, было удивление Гуттереша, когда уже на следующий день после встречи с Путиным он услышал заявление пресс-секретаря российского президента о том, что "пока нет договоренностей с ООН по эвакуации из "Азовстали".