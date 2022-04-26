Как предупреждал Зеленский: Путин выдал партию вранья на переговорах с генсеком ООН

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем разродился новой порцией циничных заявлений и откровенной лжи. Во вторжении России в Украину он обвинил участников Революции Достоинства, врал о непричастности своей армии к зверствам в Буче.

Также Путин снова рассказывал о том, что Россия, убивая украинцев, борется с "геноцидом народа Донбасса". Заявления российского диктатора массово тиражируют российские пропагандисты.

Так, Путин нашел новых "виновников" нападения России на Украину. На сей раз это участники Революции Достоинства.

"Вся проблема возникла после государственного переворота, который был совершен в Украине в 2014 году. Это очевидный факт. Можно называть это как угодно и можно иметь какие угодно пристрастия к тем, кто это делал. Но это действительно антиконституционный переворот", – поправляя на столе бумажечки, сдувая с его поверхности невидимые пылинки и избегая смотреть на генсека ООН, вещал Путин.

Видео дня

Какое дело России до внутригосударственных дел независимого государства, Путин объяснить не удосужился.

Также российский диктатор заявил, что рассчитывает на "успех в переговорах" с Украиной. По мнению хозяина Кремля, "в Стамбуле был достигнут прорыв".

Особенно цинично выглядело заявление Путина о "провокации в населенном пункте Буча". К совершенным российской армией преступлениям против мирных жителей Россия, по словам Путина, "не имеет никакого отношения".

"Мы знаем, кто это делал, мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, какие люди работали над этим", – заявил президент страны, выступившей против международного расследования Бучанской резни.

Гутерреш также был вынужден снова слушать в исполнении Путина сказки о "геноциде народа Донбасса".

"Для предотвращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, мы были вынуждены признать эти территории в качестве независимых и самостоятельных. Я повторяю ещё раз, это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания людей, которые проживают на этих территориях. К сожалению, наши коллеги на Западе предпочитали этого не замечать", – заявил диктатор, развязавший самую кровавую войну на Европейском континенте после Второй мировой.

Также Путин опозорился, поспорив с генсеком ООН по поводу Косово. Президент РФ привел именно этот аргумент в пользу якобы существующего у ОРДЛО права самовольно отделиться от Украины.

"Я очень хорошо знаком, лично читал документы международного суда ООН по Косово. Прекрасно помню решение международного суда, где написано, что при реализации права на самоопределение та или иная территория государства не обязана обращаться за разрешением провозглашения суверенитета к центральным властям. Это было сказано в отношении Косова. И это решение было поддержано всеми. Я лично читал все комментарии органов США, Европейских стран, все это поддержали. Если это так, тогда "ДНР" и "ЛНР" имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины, объявить о своём суверенитете. Потому что прецедент создан. Так?" – заявил Путин.

На это Гутерреш ответил ему, что ООН Косово не признал. Но, к сожалению, не напомнил малограмотному российскому диктатору, что право на самоопределение имеют отдельные народы, а не подогреваемые и финансируемые Кремлем сепаратисты и предатели, захватывающие государственные органы с российским оружием в руках и при поддержке российской армии.

Вместо этого Гутерреш заявил Путину, что все мировое сообщество в лице ООН расценивает российскую "спецоперацию" как вторжение на территорию суверенной и независимой Украины с нарушением ее территориальной целостности.

Высокого гостя из ООН в Кремле усадили за длинный стол, в другом конце которого уселся сам Путин. И если другие соратники Путина вроде министра иностранных дел Сергея Лаврова или министра обороны РФ Сергея Шойгу с начальником Генштаба Валерием Герасимовым к таким дистанциям уже привыкли, то генсек ООН явно был несколько обескуражен подобным приемом.

Напомним, еще перед прилетом Гутерреша в Москву, когда Генеральный секретарь ООН только анонсировал поездку, президент Украины Владимир Зеленский призвал его прежде приехать в Украину и посмотреть на последствия страшных преступлений России на Киевщине. Так, по мнению Зеленского, Гутерреш получил бы более веские аргументы для обоснования своей позиции о необходимости прекращения войны в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Генсек ООН провел переговоры с Лавровым и призвал к прекращению огня. Все подробности