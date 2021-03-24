Гармаш – об участии Байдена в "нормандском формате": это совсем фантастическая идея

Участие президента США Джо Байдена в переговорах "нормандской четверки" по Донбассу в случае расширения формата не рассматривается.

Об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью "Радио НВ". Такую идею он назвал фантастической.

"О том, что Америка войдет в "нормандский формат" и Байден сядет за стол переговоров, речи даже не идет. Это совсем уж фантастическая, по-моему, идея", – заявил представитель Украины в ТКГ.

В то же время Гармаш допустил возможность участия в будущем в переговорах по Донбассу американского внешнеполитического советника президента США или же официального наблюдателя от Штатов.

"Байден вместе с [канцлером Германии Ангелой] Меркель, [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [главой РФ Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским за один стол пока не сядет, об этом речи нет. Опять же – на это нужно согласие участников нормандского формата.

Поэтому было бы замечательно, если бы в этом формате появился внешнеполитический советник от Соединенных Штатов либо хотя бы официальный наблюдатель от Соединенных Штатов. Это более вероятно, скажем так. Под воздействием, нажимом западных партнеров Россия может на это пойти", – сказал член ТКГ.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что участие Америки в "нормандском формате" должно укрепить переговоры, ведь РФ будет считаться с такой сильной стороной, как Штаты.

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