Представители стран "нормандской четверки" провели переговоры по Донбассу: Ермак выступил с предложением

В четверг, 18 марта, состоялась онлайн-встреча политических советников лидеров государств "нормандской четверки" касательно войны на Донбассе, в которой поучаствовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он предложил принять совместное заявление на уровне "нормандской четверки" о возврате к режиму полного прекращения огня на востоке Украины, который был установлен с 27 июля 2020 года. Об этом сообщается на сайте ОП.

"Украина как никто заинтересована в возвращении к режиму тишины, поскольку из-за его нарушений погибают именно украинские военные и гражданские лица на украинской земле", – подчеркнул он.

Руководитель Офиса президента также предложил немедленно созвать на 19 марта заседание группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ), чтобы получить конкретные подтверждения готовности сторон по обеспечению режима прекращения огня на Донбассе.

Также Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии за конструктивную позицию и готовность содействовать в обеспечении соблюдения режима тишины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что уже скоро можно будет говорить о точных сроках новой встречи в "нормандском" формате.

Как писал OBOZREVATEL: