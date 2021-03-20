Россия потребовала изменить формат переговоров 'нормандской четверки' – СМИ

Замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил письма представителям Франции, Германии и Украины с документом по переговорам в "нормандском формате".

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в российской делегации, чиновник предложил участникам "нормандской четверки" изменить принцип организации ее заседаний.

Отмечается, что Козак предложил "нормандской четверке" зафиксировать обязательство Украины дать письменную позицию по выполнению "Минска-2".

Издание РИА Новости добавило, что в письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел "нормандского формата".

"Учитывая равноправие всех участников "нормандского формата", было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников", – говорится в документе.

Напомним, 18 марта состоялась онлайн-встреча политических советников лидеров государств "нормандской четверки" касательно войны на Донбассе, в которой поучаствовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже скоро можно будет говорить о точных сроках встречи в "нормандском формате".

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что участие США в нормандском формате должно укрепить переговоры, ведь Россия будет считаться с такой сильной стороной как Штаты.

Также он отметил, что саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе планируют провести в апреле.