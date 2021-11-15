Франция и Германия пригрозили России последствиями в случае вторжения в Украину

Российскую Федерацию будут ждать серьезные последствия, если она предпримет еще одну попытку нарушить территориальную целостность Украины. РФ должна проинформировать о своих действиях вблизи украинской границы.

Об этом заявили руководители Министерств иностранных дел Франции и Германии Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. С таким заявлением они выступили после встречи с главой внешнеполитического ведомства Украины Дмитрием Кулебой. Оно опубликовано на сайте МИДа Германии.

Такую обеспокоенность политики выразили из-за перемещения российской техники и военных вблизи границы с нашим государством. Они призвали Россию "занять сдержанную позицию".

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В то же время, Украину также призвали "сохранять сдержанность", продолжать реализацию Минских соглашений и принимать полноценное участие в обсуждениях, которые проводятся в Нормандском формате.

Министры признали, что российская сторона неоднократно отказывалась встретиться на уровне глав МИД в Нормандском формате. В то же время Ле Дриан и Маас заявили, что готовы "встречаться и взаимодействовать конструктивно и предметно".

"Мы повторно призываем Россию сделать то же для достижения крепкого мира на Донбассе", – отметили политики.

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