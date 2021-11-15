Времени на подготовку нет: генсек НАТО заявил о стягивании войск РФ к границе Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об огромной и необычной активности российский войск недалеко от границы Украины. По его словам, в случае вторжения времени на подготовку не будет.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генсека Альянса. Она транслировалась на Facebook-странице МИД (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Столтенберг призвал страну-агрессор объяснить свои планы в связи с наращиванием войск на границе.

Он пояснил, что присутствие значительных сил несет угрозу: если РФ решится на вторжение, то времени на предупреждения или тем более подготовку – не будет.

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"Мы знаем, что именно такие военные возможности Россия использовала ранее для агрессии против Украины", – сказал он.

Генсек также предостерег Москву от любых агрессивных действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западная разведка предупредила об огромной вероятности вторжения России в Украину этой зимой. На границе сосредоточено более 90 тысяч российских военных.