Специфические группировки: у Зеленского заговорили о войсках РФ возле границы

В Офисе президента Украины заявили о "специфических группировках" российских войск возле наших границ. В то же время о конкретных целях их сосредоточения пока у Владимира Зеленского ничего не могут сказать.

Такое заявление 8 ноября на брифинге сделал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он пояснил, что за перемещениями следят украинские спецслужбы.

По его словам, разведка заметила определенные изменения, которые больше "качественные, чем количественные".

"Продолжается определенное усиление. Именно эти изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ", – подчеркнул Никифоров.

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Он добавил, что Киев наладил диалог с партнерами и готов реагировать на любой сценарий.

Напомним, что в сети появилось много роликов о перемещениях российских войск недалеко от границы с Украиной. Эти данные вызвали беспокойство у международных партнеров и в США, и в Европе. В то же время военная разведка Украины заверила, что дополнительной переброски войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отметил, что войска РФ способны оказаться в Украине за сутки.