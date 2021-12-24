США призвали Россию прекратить 'агрессивную риторику' в отношении Украины

"В Вашингтоне выступили с требованием к Москве – положить конец агрессивной риторике по отношению к украинскому государству. В частности, выполнить взятые на себя обязательства по Минским соглашениям и отвести силы от линии столкновения на Донбассе.

Кроме того, убрать и те войска, которые Россия сосредоточила у границ Украины. Соответствующее заявление 23 декабря появилось на сайте Государственного департамента США.

"Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям путем вывода сил и оружия с линии соприкосновения на востоке Украины. А также вывода сил, которые оно накопило вдоль ее границ", – говорится в заявлении.

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Вместе с тем американская сторона выразила готовность содействовать выполнению Минских соглашений – в поддержку процессов в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и "нормандского формата".

Ко всему прочему, в Госдепе одобрили заявление ОБСЕ от 22 декабря о "твердой решимости" украинских правительственных сил и тех, которые курирует РФ на востоке Украины, полностью придерживаться мер по укреплению соглашения о прекращении огня.

В Вашингтоне выразили надежду, что достигнутые мирные договоренности "создадут дипломатическое пространство", необходимое для "деэскалации региональной напряженности". А также "обеспечат положительную атмосферу" для дальнейшего обсуждения.

Американская сторона подчеркнула, что Россия должна "положить конец своей агрессивной и угрожающей риторике" в отношении соседнего государства.

"Как ясно дали понять Соединенные Штаты, конфликт на востоке Украины может быть урегулирован только в условиях деэскалации, такой как объявление о прекращении огня", – подытожили в Госдепе.

Напомним: 23 декабря состоялась итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2021 году. На ней он, среди прочего, заявил, мол, Россия аннексировала Крым, поскольку не могла отказать его жителям, расширение НАТО на восток неприемлемо, а в конфликте на Донбассе РФ – посредник. Мероприятие длилось почти четыре часа, глава РФ ответил на 55 вопросов.

Многие из них касались Украины. Путин говорил о возможном нападении на нашу страну, газовом давлении на Европу, ультиматуме НАТО. Подробнее читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белом доме заявили о готовности президента США Джо Байдена провести новые переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что они могут пройти в январе 2022-го.