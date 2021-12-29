Есть четыре вопроса: стало известно, что рассмотрят на предновогоднем заседании СНБО

На заседании Совета национальной обороны и безопасности Украины, которое состоится 30 декабря, будет рассмотрен ряд вопросов, среди которых состояние Вооруженных сил Украины, ситуация с пандемией СOVID-19 в стране, энергетика и реализация программы президента, касающейся сохранения лесов, "Зеленая страна".

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственный источник, осведомленный о подготовке заседания. По его словам, на данный момент также решается вопрос о том, будет ли вынесена в повестку дня заседания тема санкционной политики.

Новое заседания СНБО инициировал президент Украины Владимир Зеленский 24 декабря после доклада Секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова. Оно должно было состояться 29 декабря.

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Однако позже его перенесли на 30 декабря из-за расширения списка вопросов.

Напомним, 28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех компаний, связанных с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Речь идет о компаниях "Тайм Медиа", "Телепростір" и "Медиахолдинг Новости". Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине.

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