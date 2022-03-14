Если не закрыть небо над Украиной, ракеты России будут падать на страны НАТО, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал Запад закрыть небо над нашим государством, чтобы защитить украинцев от ударов российских оккупантов с воздуха. Если этого не сделать, то в будущем ракеты РФ могут упасть уже на дома граждан стран НАТО.

Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении. Он отметил, что 13 марта враг обстрелял 30 ракетами Международный центр миротворчества и безопасности на Львовщине, расположенный в 20 километрах от границ НАТО.

Из-за этой атаки погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения.

"Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству. От востока до запада. 30 ракет на одну только Львовскую область. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации", – сказал президент.

Видео дня

Глава государства напомнил, что он предупреждал лидеров НАТО о том, что Россия может пойти на нас войной. Так и произошло, потому что не были введены жесткие превентивные санкции против РФ.

"Я говорил в течение долгого времени: "Северный поток" – это оружие, которое ударит по всей Европе. Теперь это очевидно. И сейчас я повторяю снова: если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО", – резюмировал украинский лидер.

О том, что такое закрытое небо, как это работает, почему так важно для Украины и чего так боятся в НАТО и США, читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что полномасштабной войны в Украине можно было избежать. Для этого странам Запада следовало ввести превентивные санкции против России.

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