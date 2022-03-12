Зеленский сказал, как можно было предотвратить нападение России на Украину

Полномасштабной войны в Украине можно было избежать. Для этого странам Запада следовало ввести превентивные санкции против России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с иностранными журналистами в субботу, 12 марта. По его словам, заморозка активов россиян – правильное решение. Но этот шаг нужно было сделать намного раньше.

"Если бы были введены превентивные санкции, мы считаем, что войны не было бы. Я не вижу, в чем была проблема ввести эти санкции до войны. Я не понимаю, как бы это плохо повлияло? Наверное, уже никогда этого и не пойму", – сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что мы уже достигли стратегического перелома и движемся к победе. Лидер США Джо Байден согласен, что Путин уже проиграл в войне против Украины, шансов победить у диктатора нет.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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