Кабмин дал добро на свободную торговлю Украины с Турцией: министр озвучила первые подробности

Кабинет министров одобрил проект Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Официальной его целью является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Подписание документа запланировано на 3 февраля 2022 года. Тем не менее министр экономики Юлия Свириденко уже раскрыла первые подробности документа.

Об этом было объявлено на заседании Кабмина. Его транслировал официальный YouTube-канал правительства Украины.

Свириденко подчеркнула, что после подписания этого договора все дружественные страны Черного моря будут объединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Речь идет о:

Грузии;

Молдове;

Болгарии;

Румынии;

Турции;

Украине.

При этом она напомнила, что переговоры с Турцией затянулись практически на 10 лет. Причина – большое количество спорных пунктов соглашения. По которым, тем не менее, удалось достичь компромиссов. Речь, в частности, идет о таких условиях:

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Основа соглашения – обнуление Турцией пошлин на 10 337 товарных позиций. Это 95% от общего количества товаров. Еще 1 348 товарных позиций Украина сможет или поставлять по квотам, или по сниженным пошлинам. Пока что Украина экспортирует в Турцию всего 1100 товарных позиций, поэтому, по мнению Свириденко, такие нормы значительно увеличат экспорт.

"В последние годы мы наблюдали ситуацию, когда украинские низкие пошли вообще перестали быть барьером для турецких товаров. В то время как турецкие пошлины становились глухой стеной для выхода украинских компаний на турецкий рынок", – сказала Свириденко.

В соглашении зафиксировано, что режим свободной торговли не распространяется на зерновые . Но фактически украинское зерно уже попадает и будет попадать на рынок Турции по нулевой пошлине, заверила Свириденко.

Украина оставила за собой право применять пошлину на вывоз из страны металлолома . При этом Турция откроет рынок для украинского металла, в частности, введя квоты на беспошлинные поставки.

Украина на государственном уровне должна поддержать отечественных представителей легкой промышленности. Это необходимо, чтобы они могли составить конкуренцию турецким коллегам и увеличили объемы производства.

Такой поддержкой, по словам Свириденко, могут стать, например, кредитные программы под покупку оборудования.

Кроме торговли товарами, в соглашении говорится о взаимных инвестициях . Турция расширит список секторов, в которых украинские компании смогут работать на постоянной основе. Украина тоже будет способстовать работе турецких предприятий.

Соглашение не предусматривает открытия рынка публичных закупок . Поэтому условия по локализации (например, по закупкам военной формы только у украинских производителей ) могут применяться в любой сфере.

Если ЗСТ начнет наносить ощутимый вред экономике, и Украина, и Турция оставили за собой право возобновить действие пошлин с помощью отдельных соглашений.

Условия соглашения можно будет пересмотреть. Сделать это можно будет не позднее, чем через 2 года после вступления договора в силу.

Свириденко напомнила, что в 2021 году товарооборот между Украиной и Турцией составил более 7 млрд долларов. Украинский эспорт достиг 4,1 млрд долл., импорт - 3,2 млрд долл.

При этом 70% украинского экспорта в Турцию составляет металл и зерновые, то есть сырье. Поэтому в Минэкономики рассчитывают, что в будущем наша страна будет продавать больше готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, условия соглашения можно будет пересмотреть. Сделать это можно будет не позднее, чем через 2 года после вступления его в силу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у журналистов есть опасения насчет зоны свободной торговли Украины и Турции. В частности, Евгений Плинский считает, что свободная торговля с Турцией станет "кормушкой" для контрабандистов.