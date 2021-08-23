Елисеев напомнил Зеленскому, когда мир признал Россию оккупантом

Украинский дипломат Константин Елисеев напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда мир впервые официально признал Российскую Федерацию государством-оккупантом. Произошло это за несколько лет до проведения саммита "Крымская платформа".

Об этом дипломат написал в своем Твиттере.

"Заявление Зеленского о том, что в декларации Крымской платформы Россия впервые на международном уровне признана государством-оккупантом – откровенная ЛОЖЬ! Это было четко зафиксировано в резолюции ГА ООН, принятой 19 декабря 2016 года на 71-й сессии Генассамблеи", – отметил Елисеев.

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Так дипломат отреагировал на заявление Зеленского, сделанное им в Киеве 23 августа, в ходе саммита "Крымская платформа", собравшего представителей более 45 разных стран и международных организаций. По итогам встречи президент Украины отметил, что именно в декларации, принятой всеми участниками мероприятия, Россия впервые была признана государством-оккупантом.

"Мы имеем одобренную всеми участниками декларацию Крымской платформы, она четко фиксирует непризнание незаконной аннексии Крыма Россией. Впервые на международном уровне РФ признана государством-оккупантом", – заявил президент.

Впрочем на самом деле подобное признание уже было сделано международным сообществом ранее.

Зеленский также заявил, что в соответствии с нормами международного гуманитарного права Россия должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове Крым и обеспечить уже сейчас беспрепятственный доступ в Крым для гуманитарных и правозащитных организаций.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу".