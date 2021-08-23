Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию. Текст документа
В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос временной оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию.
Ее текст опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины. В декларации перечислены те действия РФ, которые участники саммита осуждают, и идет речь о том, какие договоренности были достигнуты. В частности, были упомянуты новые санкции и требования к стране-оккупанту.
Что осудили на "Крымской платформе":
ограничения прав человека и основных свобод жителей Крыма (право на мирные собрания, на свободу взглядов, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию);
препятствование работе и запугивание журналистов, правозащитников и адвокатов;
милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;
препятствование свободному судоходству (проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно), потому что это негативно сказывается на экономике портов Украины и на международных торговых потоках;
изменение демографической структуры на полуострове (переселение россиян в Крым).
Что решили на саммите:
создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат для мирного прекращения временной оккупации РФ территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией;
продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;
рассмотреть возможность введения новых политических, дипломатических и ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации;
призвать Российскую Федерацию выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права – чтобы РФ немедленно прекратила нарушения прав человека и злоупотребления в отношении крымчан, обеспечила полный доступ к Крыму международных мониторинговых организаций и правозащитников;
использовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных со временной оккупацией;
Ниже публикуем полный текст декларации:
Как сообщал OBOZREVATEL, участие в саммите "Крымская платформа" приняли представители 45 стран. Текстовую трансляцию мероприятия читайте по ссылке.