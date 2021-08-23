Участники 'Крымской платформы' приняли совместную декларацию. Текст документа

В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос временной оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию.

Ее текст опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины. В декларации перечислены те действия РФ, которые участники саммита осуждают, и идет речь о том, какие договоренности были достигнуты. В частности, были упомянуты новые санкции и требования к стране-оккупанту.

Что осудили на "Крымской платформе":

ограничения прав человека и основных свобод жителей Крыма (право на мирные собрания, на свободу взглядов, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию);

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препятствование работе и запугивание журналистов, правозащитников и адвокатов;

милитаризацию Крыма , которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;

препятствование свободному судоходству (проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно), потому что это негативно сказывается на экономике портов Украины и на международных торговых потоках;

изменение демографической структуры на полуострове (переселение россиян в Крым).

Что решили на саммите:

создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат для мирного прекращения временной оккупации РФ территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией;

продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;

рассмотреть возможность введения новых политических, дипломатических и ограничительных мер ( санкций ) в отношении Российской Федерации;

призвать Российскую Федерацию выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права – чтобы РФ немедленно прекратила нарушения прав человека и злоупотребления в отношении крымчан, обеспечила полный доступ к Крыму международных мониторинговых организаций и правозащитников;

использовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных со временной оккупацией;

Ниже публикуем полный текст декларации:

Как сообщал OBOZREVATEL, участие в саммите "Крымская платформа" приняли представители 45 стран. Текстовую трансляцию мероприятия читайте по ссылке.