Участники "Крымской платформы" приняли совместную декларацию. Текст документа

София Закревская
София Закревская
Политика
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Участники 'Крымской платформы' приняли совместную декларацию. Текст документа

В понедельник, 23 августа, в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсудили вопрос временной оккупации полуострова Россией. Участники мероприятия подписали совместный документ – декларацию.

Ее текст опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Украины. В декларации перечислены те действия РФ, которые участники саммита осуждают, и идет речь о том, какие договоренности были достигнуты. В частности, были упомянуты новые санкции и требования к стране-оккупанту.

Что осудили на "Крымской платформе":

  • ограничения прав человека и основных свобод жителей Крыма (право на мирные собрания, на свободу взглядов, религии или убеждений, право на свободу объединений, ограничения на возможность искать, получать и распространять информацию);

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  • препятствование работе и запугивание журналистов, правозащитников и адвокатов;

  • милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность во всем Черноморском регионе;

  • препятствование свободному судоходству (проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и обратно), потому что это негативно сказывается на экономике портов Украины и на международных торговых потоках;

  • изменение демографической структуры на полуострове (переселение россиян в Крым).

Саммит "Крымская платформа".

Что решили на саммите:

  • создать Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат для мирного прекращения временной оккупации РФ территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией;

  • продолжить политику непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;

  • рассмотреть возможность введения новых политических, дипломатических и ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации;

  • призвать Российскую Федерацию выполнять обязательства государства-оккупанта в соответствии с нормами международного гуманитарного права – чтобы РФ немедленно прекратила нарушения прав человека и злоупотребления в отношении крымчан, обеспечила полный доступ к Крыму международных мониторинговых организаций и правозащитников;

  • использовать механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций для решения проблем, связанных со временной оккупацией;

Ниже публикуем полный текст декларации:

Декларация "Крымской платформы"
Декларация "Крымской платформы"
Декларация "Крымской платформы"

Как сообщал OBOZREVATEL, участие в саммите "Крымская платформа" приняли представители 45 стран. Текстовую трансляцию мероприятия читайте по ссылке.

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