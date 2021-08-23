Зеленский пригласил Россию на 'Крымскую платформу': нужно исправить ошибку

Президент Владимир Зеленский пригласил РФ присоединиться к "Крымской платформе". По его словам, в декларации о деоккупации всегда будет строка для российского представителя.

Выступление главы государства транслировал OBOZREVATEL. По словам политика, хоть Россия и не участвовала в саммите, но была настолько активной, что создалось впечатление, будто она полноценный участник.

"И если эта площадка так интересует ее, то мы приглашаем РФ присоединиться к Крымской платформе для исправления ее исторической, трагической ошибки. В декларации всегда будет строка для представителя РФ. Эта подпись будет последней на последнем саммите в Ялте", – сказал Зеленский.

Видео дня

Также глава государства подчеркнул, что впервые на международном уровне РФ признана страной-оккупантом. "И в соответствии с нормами международного права, она должна немедленно прекратить нарушение прав человека на временно оккупированном полуострове и обеспечить беспрепятственный доступ к Крыму для международных гуманитарных организаций", – отметил он.

Президент добавил, что для поддержки деятельности "Крымской платформы" создан офис, который уже начал работать. Он будет мониторить ситуацию с правами человека, собирать информацию о росте военной активности на полуострове, отслеживать экологическую и экономическую ситуацию на временно оккупированной территории.

Зеленский также предложил участникам саммита определить уполномоченных представителей, которые будут поддерживать связь с офисом и координировать совместную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в саммите "Крымская платформа" приняли участие представители 46 стран мира. Что они говорили – читайте в нашем материале.