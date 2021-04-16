Эксперт объяснил, почему звонок Байдена Путину был необходимым

Усилением эскалации на Донбассе президент РФ Владимир Путин действительно хотел поднять свой статус на международной арене, однако звонок президента США Джо Байдена в Кремль не является слабостью и тем более "зрадой".

Об этом OBOZREVATEL сказал директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик, комментируя недавние телефонные переговоры лидеров США и России и вероятность их личной встречи.

"Да, Путин действительно хотел напомнить миру о себе, что он не просто убийца, а лидер великой страны с мощным военным оружием, и может навредить государству, которое вы поддерживаете (имеется в виду Украина. – ред.). Но его разговор с Байденом не был дружественным: Кремлю были прочитаны нотации за его поведение. "Зрады" тут нет", – уточнил эксперт.

Дубовик напомнил, в Вашингтоне не раз подчеркивали, что не собираются сворачивать отношения с Россией и тем более изолировать ее. Странам действительно надо поддерживать диалог и линию связи.

"С Россией все равно нужно работать вместе прежде всего из-за стратегических ядерных вопросов. Можно очень негативно относиться к определенному мировому лидеру, но если он представляет большую страну с ядерным потенциалом – с ним надо общаться. Поэтому Байден не может сказать, что не будет иметь с Путиным никаких дел в ближайшие 4 года", – подчеркнул Дубовик.

Предполагаемая встреча между Байденом и Путиным, по его мнению, может произойти на климатическом форуме. И это не означает признание России, ее прощение или же карт-бланш уступок по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением по эскалации на Донбассе и наращиванию российских войск у границ Украины. Во время телефонного разговора 14 апреля лидеры государств согласились в том, что Москва должна сократить присутствие своих военных и техники, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.