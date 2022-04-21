Экс-нардепы фракции ОПЗЖ создали в Раде новую депутатскую группу: ее возглавил Бойко

Бывшие народные депутаты пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" создали в Верховной Раде новую депутатскую группу. Такое решение было принято после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины решил приостановить деятельность этой партии на время действия военного положения.

Новая группа получила название "Платформа за жизнь и мир". Об этом сообщает издание LB.ua, ссылаясь на информацию своих источников в Парламенте.

Главой группы стал бывший глава фракции "ОПЗЖ" в Раде Юрий Бойко.

"В парламенте создана новая депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли 23 нардепа, ранее входивших в фракцию ОПЗЖ", – сказал источник издания.

Отметим, после того, как СНБО принял решение о приостановке деятельности партии, в "ОПЗЖ" тоже заявили о приостановлении своей деятельности в Украине. Причиной этого назвали то, что политсила "строилась, как партия мира, но мира сейчас нет".

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Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило помощников народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которые работали на оккупантов. В этом им помогали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе представители теперь уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - при жизни" помогли оккупантам создать в городе гуманитарную катастрофу. По указанию членов ОПЗЖ росссийские фашисты уничтожили самый большой склад с гуманитарной помощью в Мариуполе.

Кроме того, ГБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с оккупантами. Колаборантом оказался бывший муж еще одной предательницы Украины – экспрокурорки оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Также именно среди депутатов разных уровней от ОПЗЖ российские оккупанты сейчас находят коллаборантов для формирования оккупационных администраций на захваченных территориях.