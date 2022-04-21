"Если ты в Черновцах и обосновываешь неуплату налогов войной, мы придем": Гетманцев предупредил неплательщиков

В Украине накажут бизнесменов, которые работают в регионах, где не ведутся активные боевые действия, и при этом не платят налоги. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно, и если налоговые органы видят, что война служит лишь оправданием, предпринимателя ждут санкции.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в интервью. По его словам, большинство налогоплательщиков занимают патриотическую позицию и платят налоги даже наперед, но есть и те, кто просто пользуется военным положением.

"Мы сейчас работаем с каждым налогоплательщиком. По каждой области, по каждому району, в целом по Украине отрабатываем необходимость уплаты налогов. Никаких вопросов нет к плательщикам в зоне боевых действий или в областях, где осуществляется эвакуация. Но если ты находишься в Черновцах и обосновываешь неуплату налогов войной, то это, по меньшей мере, безнравственно. Мы все равно придем за тобой", – заявил Гетманцев.

Видео дня

Он напомнил, что налоги уплачиваются с доходов. Поэтому к бизнесу, который не получает доходов, претензий не будет. "Но если ты работаешь, получаешь доход и с этого дохода не платишь налоги, то в воюющей стране это невозможно", – подчеркнул Гетманцев.

Депутат объяснил, что налоги необходимы для наполнения бюджета, из которого, в частности, финансируются Вооруженные Силы Украины. При этом следует помнить, что государственные расходы растут – бюджет войны более чем в четыре раза больше, чем бюджет мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гетманцев дал злостным неплательщикам налогов время до Пасхи. После 24 апреля к ним начнут применять санкции. В первую очередь, это относится к тем, кто не погашает налоговые долги за мирные периоды, прикрываясь войной.