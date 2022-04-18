В Мариуполе оккупанты в первые дни войны обстреляли склад с гумпомощью по наводке членов ОПЗЖ

В Мариуполе представители теперь уже запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа - при жизни" помогли оккупантам создать в городе гуманитарную катастрофу. По указанию членов ОПЗЖ росссийские фашисты уничтожили самый большой склад с гуманитарной помощью в Мариуполе.

Об этом рассказали представители городских служб на брифинге в понедельник, 18 апреля. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Мариупольского горсовета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Представители городских служб рассказали, как оккупанты держали полумиллионный город в заложниках. Российские фашисты намеренно обстреливали большие укрытия с людьми. Поэтому городским службам приходилось снабжать мариупольцев в укрытиях водой и едой под постоянными обстрелами.

Видео дня

Но оккупанты уничтожили всю коммунальную технику и морили мирных жителей голодом, уничтожая склады с продуктами. Бомбили их "точечно". Первым расстреляли самый большой склад с гуманитарной помощью в КП "Коммунальщик". Сделано это было по наводке предателей из ОПЗЖ.

Российские фашисты саботировали открытие зеленых коридоров. Они не выпускали людей из города, даже когда эвакуировали детей, заставляли возвращаться, угрожая открыть огонь на поражение.

"У них была команда никого не выпускать из Мариуполя. Вот почему эвакуация была невозможна. Цель оккупантов – создать гуманитарную катастрофу, которую по методичке выполняли российские войска с главным преступником – Путиным", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДБР задержало лидера ОПЗЖ в Мариуполе за сотрудничество с оккупантами. Колаборантом оказался бывший муж еще одной предательницы Украины – экспрокурорки оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Также именно среди депутатов разных уровней от ОПЗЖ российские оккупанты сейчас находят коллаборантов для формирования оккупационных администраций на захваченных территориях.