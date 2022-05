Джонсон выступил перед Верховной Радой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил 3 мая перед Верховной Радой Украины.

Об этом сообщает издание Sky News. Отмечается, что во время выступления политика в зале находилась посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Огромная привилегия присутствовать физически в Киеве, чтобы услышать разговор Бориса Джонсона с украинскими парламентариями и Владимиром Зеленским", – комментирует она.

Фотографией из ВР поделился также нардеп Алексей Гончаренко. Также сегодня впервые с начала войны перед Верховной Радой выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию в Украине, в частности, блокаду Мариуполя.

