До трамповой операции Rough Rider США бомбили Йемен несколько месяцев. Сама операция длилась месяц и три недели. Более тысячи боевых вылетов, удары крылатыми ракетами и очень мощными бомбами, пишет Кирилл Данильченко для LB.ua.

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Но несмотря на это хуситы сохранили способность обстреливать Израиль и корабли в Красном море. А государства-изгои в очередной раз убедились, что Запад не готов к серьезному противостоянию.

Далее текст на языке оригинала.

Американці уразили всі чотири електростанції. По суті, зараз виробництво електроенергії в Ємені — це локальні мережі із сонячних батарей і генераторів, навколо яких будують ланцюжок постачання.

Курку сьогодні вранці ріжуть, в обід перетворюють на шаурму, увечері залишки за зниженою ціною продають незаможним — жодних холодильників й інших рефрижераторів, крім цих острівців.

Розбомблений аеропорт Сани — паливні цистерни, літаки, переорана злітно-посадкова смуга.

Бавовняна фабрика, цементний завод, металургійні цехи — кампанія проти промисловості подвійного призначення.

І що ми бачимо?

Хусити запустили кілька хвиль протикорабельних ракет по авіаносцях — поки що прорвати ППО не виходить, але й американцям не вдається дистанційно вивести з гри довгу руку Ірану.

З часів Саддама пускові установки в близькосхідній забудові не найпростіша ціль для ланцюжка виявлення — наведення — ураження.

Розколота багаторічною громадянською війною (триває ще з 2011 року) країна, яку постачають тільки морем (на півночі — ворожа Саудівська Аравія і пустеля) і повітрям, після місяців бомбардувань 4 травня завдала удару іранською балістичною ракетою по аеропорту "Бен-Гуріон" у Тель-Авіві.

В угоді про припинення вогню зі США немає пункту про Ізраїль, хоча криза в Червоному морі й почалася з атак хуситів на ізраїльські судна у відповідь на операцію в Газі.

Десятки кораблів пошкоджені, два хусити захопили, порт Ейлат практично банкрут (половину працівників звільнили, були місяці, коли перевалка падала на 90 %) — це не жарти.

Статус кво світової торгівлі — важливий елемент доларової системи, яка і робить США наддержавою, арбітром світових процесів.

Підсумки — Ємен зберіг можливість бити іранським гіперзвуком за 2000 км. Ізраїль завдає ударів у відповідь — після місяців атак на території Ємену все ще є банк цілей, це багато про що свідчить.

Також Ємен зберіг авіаційне та морське постачання — через мережу примітивних злітних смуг і пірсів.

Тож бойові частини, двигуни, електроніку й корпуси ракет доставляють різними маршрутами і збирають за допомогою викрутки всередині країни.

Найбільше в цій історії дивує, звичайно, деградація ставлення західного суспільства до втрат.

Іранськими ракетами збили сім-дев'ять безпілотників MQ-9 Reaper, а версії Block 5 коштували Нідерландам 151 мільйон доларів.

От тільки станція управління, запасні частини, радар у контейнері й запас ракет залишилися на землі, оператор вижив. Це і є роботою таких безпілотників — падати замість літаків з живими людьми.

Свого часу США втратили під 1000 БпЛА над Китаєм і В'єтнамом.

О Господи! Втратили два літаки F-18 палубної авіації — напишемо про це з нотками істерики в усіх ЗМІ.

Під час бомбардувань В'єтнаму таких втрат американці зазнавали за тиждень.

З 31 втраченої "летючої фортеці" B-52 12 розбилися в аваріях і пригодах.

Але все... Іранські системи ППО навелися навіть на F-35, тому надійшов наказ згортати операцію, щоб не наражатися на іміджеві втрати.

Та й запаси високоточного озброєння потрібні в Тихоокеанському регіоні, а бомбити чавуном означає втрачати людей і техніку.

Хоча це ази — можеш стріляти ти, можуть стріляти в тебе.

У Югославії збили найкращий на той час літак на планеті — F-117. Причому це не означало, що літак був неефективним: югославам довелося робити засідку, використовувати оптичний канал пускових попереднього покоління. Літак якраз працював як невидимка, його засікли камерою, увімкнули радар С-125 метрового діапазону, заміряли приблизно висоту й підірвали ракету дистанційно.

Втрата була іміджево неприємною, але на війні так буває. Югославію продовжили бомбардувати — і змусили припинити операції в Косові.

Але слід визнати — той час минув.

В епоху X (Twitter) будь-яка втрата такого типу означає місяць з'ясовувань, хто був кращим, Байден чи Трамп, і коли Америка знову стане великою. Рейтинги, блоги, кампанії на замовлення.

Це ж означає, що неможлива єдина ефективна операція проти таких племінних утворень на утриманні "осі зла", як Ємен.

Потрібна морська блокада легкими катерними силами, знищення рибальських човнів і дау, на яких доправляють протикорабельні ракети і дрони. Постановка мінних полів, огляд, знищення на місці в разі спроб прориву.

Усе це потрібно робити разом з пресингом дронів, які мають зупиняти будь-які спроби ППО зібратися в єдине ціле — колупати вузли зв'язку, РЛС, склади, керування. Попри втрати.

Утратили десять — замовили наступні десять. Ми взагалі не коментуємо втрат і заяв терористів, це ШІ, дипфейк, повідомимо за підсумками розслідування.

Плюс килимові бомбардування цехів складання, злітних смуг і бетонних пірсів.

Тисячами тонн чавуну, як Німеччину у Другій світовій. Якщо там вдалося припинити бомбардування Лондона, тільки вибиваючи танками ворота заводу, чому тут має бути інакше?

Плюс рейди спецпризначенців проти польових командирів і логістів: з висадками, діями в забудові, викраденнями й ліквідаціями.

Природно — агентура, природно — таємна війна з наведенням кінетичних боєприпасів зі "Жнеців", замахами, посилками з вибуховими пристроями, отрутами.

Так, це призведе до втрат — на мінах, від аварій, у перестрілках катерних груп, під час дії Сил спецоперацій. Не виключено, у якийсь корабель-док, з якого діятимуть катерні групи, влетить ПКР.

Саме це називають військовою операцією: ти завдаєш противникові шкоди, яка підриває його здатність воювати, а не бомбиш сараї та цистерни в аеропорту.

Головною метою мала б бути блокада: якщо утворення з населенням 39 млн хоче лише цитувати Коран і збирати викрутками дрони й ракети, тоді порти їм ні до чого. Бог дасть рису й квасолі з помаранчевого пайка ООН.

Хочете пайок — підписуємо договір, знімаємо мінні загородження, погоджуємо графік приходу суден.

Знову удар по Ізраїлю — знову у відповідь килимові бомбардування розмазаних по забудові цехів.

Але цього немає і близько. Здебільшого з політичних причин. Якби Трамп зважився на таку війну, то не зміг би далі заявляти, що Байден був гіршим, а тепер американці не воюють, бо така війна передбачає бруд, кров, полонених і труни з американським прапором.

Тому зараз Трамп записав собі чергову перемогу. Ізраїль, як і раніше, атакують гіперзвуком і дронами. А хусити розповідають, що США відступили.

З чого почали перед ударами по Ізраїлю, тим і закінчили.

Уроки для України?

Укотре коаліція країн-ізгоїв переконалася, що Захід наразі не готовий проводити багатомісячні кампанії, напружувати економіку, зазнавати людських втрат. Бо навіть втрата пари літаків спричиняє істерику. Це недобре.

Ядерні переговори з Іраном, швидше за все, заходять у глухий кут.

Країна із середньовіччя пробила ПРО Ізраїлю й поцілила в район головного аеропорту.

Нам потрібно масштабувати виробництво далекобійних дронів, крилатих ракет і балістики. Крім того, усі ці двигуни та бойові частини слід замовляти у третіх країнах і збирати безпосередньо перед запуском.

Ні Росія, ні ми не можемо дістати всі стратегічні цілі далекою рукою, але під час війни на виснаження в нас бонус: європейська частина РФ — під вогнем, а наш тил у ЄС — ні.

Країні-гегемону не вистачило високоточного озброєння, щоб дистанційно вивести з війни проксі Ірану, не найсильнішої країни регіону.

Не вистачить дронів і ракет і Москві. Тим більше, ми не Ємен, залежний від трьох портів, а позаду в нас не Тегеран.