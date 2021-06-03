Джемилев: Россия угрожает и шантажирует страны-участницы 'Крымской платформы'

Россия развернула мощную пропагандистскую кампанию против "Крымской платформы". РФ шантажирует и угрожает странам, что намерены принять участие в саммите.

Об этом "Телегерафу" рассказал лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев. Он указал, что Москва заранее объявила все страны-участницы платформы "посягающими на территориальную целостность России".

"Недавно МИД РФ выступил с угрозами против Турции в связи с тем, что там было много заявлений и публикаций в связи с годовщиной депортации крымских татар, о последствиях оккупации Крыма Россией в 2014 году, "Крымской платформе" и проблемах деоккупации. В заявлении МИД РФ, в частности, говорится, что если Турция и впредь будет занимать подобную позицию, то и России "придется обращать внимание" на этнические проблемы в самой Турции", – отметил политик.

По мнению Джемилева, некоторые страны могут поддаться давлению Кремля и не приехать на "Крымскую платформу". Однако он добавил, что встречался с предстателями балтийских стран, которые намерены принять участие в саммите, несмотря на угрозы и шантаж России.

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"Мне очень понравился ответ главы делегации от Латвии, который сказал: "У нас моральный компас еще не сломался. Наши страны будут участвовать на самом высшем уровне". У нас тоже основной расчет на страны, у которых "еще не сломался моральный компас". Надеемся, что таких стран будет много", – резюмировал он.

Отметим, что накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года запланировано провести саммит "Крымской платформы".

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