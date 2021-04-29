США заявили о готовности присоединиться к 'Крымской платформе'

США готовы присоединиться к "Крымской платформе", чтобы прекратить оккупацию полуострова Россией.

Об этом "Укринформу" сообщили в офисе представителя американского Государственного департамента Штатов.

"США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии (России. – Ред.) на востоке Украины", – говорится в сообщении.

В Госдепе также сказали, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность нашей страны, включая ее территориальные воды.

Отметим, что накануне Дня Независимости Украины, 23 августа 2021 года запланировано провести саммит "Крымской платформы".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина начала процесс по деоккупации Крыма, запуская его в рамках нового международного саммита "Крымская платформа".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал две главные задачи по возвращению Крыма.