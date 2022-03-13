Дуда заявил, что применение Россией в Украине химоружия может стать "красной чертой" для НАТО

Глеб Иванов
Политика
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Дуда заявил, что применение Россией в Украине химоружия может стать 'красной чертой' для НАТО
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В воскресенье, 13 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что применение Российской Федерацией химического оружия в Украине изменит "правила игры". По его словам, это станет "красной чертой для НАТО.

Об этом пишет CNN, отмечая, что с начала вторжения России в Украину мировое сообщество рассматривает главу Кремля Владимира Путина как все более непредсказуемого лидера. Россия сталкивается в Украине с гораздо более сильным сопротивлением, поэтому есть опасения, что Путин может прибегнуть к использованию запрещенного оружия.

"Если он применит какое-либо оружие массового уничтожения, то это изменит всю ситуацию. НАТО придется серьезно подумать, что делать", - отметил Дуда.

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