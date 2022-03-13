РФ в войне против Украины потеряла 374 танков, 1226 бронированных машин и 3 корабля: данные на 13 марта

Юрий Сергиенко
Общество
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РФ в войне против Украины потеряла 374 танков, 1226 бронированных машин и 3 корабля: данные на 13 марта
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С начала Великой Отечественной войны Украины российские оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава. Также уничтожено свыше 1226 бронемашин и 374 танка.

Такие данные Генштаб ВСУ озвучил по состоянию на 13 марта. Кроме того, среди потерь в технике – три корабля.

С 24 февраля по 13 марта потери врага такие:

  • личный состав – 12 тысяч,

  • танки – 374,

  • боевые бронированные машины – 1226,

  • артиллерийские системы – 140,

  • реактивные системы залпового огня – 62,

  • средства противовоздушной обороны – 34,

  • самолеты – 74,

  • вертолеты – 86,

  • автомобильная техника – 600,

  • корабли – 3,

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  • цистерны с горюче-смазочными материалами – 60,

  • беспилотные летательные аппараты – 7.

В Генштабе пояснили, что данные еще уточняются, поскольку подсчет осложнен из-за высокой интенсивности боевых действий.

Генштаб озвучил потери врага на 13 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, только за 12 марта Воздушные силы ВСУ уничтожили два самолета Су-34 (один из них может быть Су-30см) и два вертолета Ка-52. Также были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

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