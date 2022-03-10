В Британии заявили, что Россия может фейками готовить почву для применения химоружия

Правительство Великобритании всерьез обеспокоено вероятность применения химического оружия России на территории Украины. Для этого Москва подготовила себе почву в виде запуска дезинформационной кампании о якобы программе искусственного распространения эпидемий чумы, холеры и сибирской язвы из украинских лабораторий.

Еще более абсурдно это заявление спикера МИД РФ Марии Захаровой звучит с учетом того, что, по ее словам, травлю украинского народа Киевом поддержали Соединенные Штаты. Как указали журналисты британского издания The Guardian, российская чиновница даже не удосужилась свое абсурдное заявление подтвердить хоть частично документально.

"Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке. Всё это свидетельствует о подготовке провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия", – звучат сообщения на пропагандистских площадках Кремля.

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Для западных стран-союзниц Украины это выглядит как очевидная подготовка очередного теракта с использованием биооружия. Также за последние две недели официальные лица США и Британии неоднократно предупреждали о возможном применении Россией особо смертоносного оружия, такого как термобарические вакуумные бомбы, которые наносят серьезные повреждения человеческим телам из-за силы их разрывных взрывов.

Москва продемонстрировала, что ее циничность и жестокость невозможно недооценивать, когда войска РФ вероломно начали бомбить не военные части и даже не административные здания, как было обещано накануне президентом Владимиром Путиным, а спальные районы Харькова, Ахтырки, Ирпени. Когда же крылатые ракеты упали на детскую больницу в Мариуполе, где оказали мощный удар на родильное отделение, сомнения в том, что для армии оккупантов существуют хоть какие-то "красные линии", отпали даже у самых оптимистично настроенных украинцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер нации Владимир Зеленский назвал происходящее в осажденном Мариуполе настоящим геноцидом. За семь дней, в которые российские войска атакуют город и фактически устроили в нем гуманитарное бедствие, погибли 1300 мирных мариупольцев, включая и детей.

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