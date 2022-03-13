ВСУ дают достойный отпор врагу, Россия из-за огромных потерь формирует новые подразделения – Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Из-за этого РФ готовит новые подразделения.

Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ по состоянию на утро 13 марта. Морально-психологическое состояние противника ухудшилось еще больше, возросло и количество случаев дезертирства и невыполнение приказов командования.

"Начались восемнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Вооруженные силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за минувшие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА", – отметили в ведомстве.

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Состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

По имеющейся информации, в медицинских учреждениях юго-восточного региона Беларуси проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ . Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает.

Враг задействует резервы накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями Вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

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