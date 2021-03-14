Дубинского сняли с должности председателя организации 'Слуги народа': разгорелся скандал

Новым главой Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" стал народный депутат Андрей Мотовиловец. Он пообещал работать над развитием Киевщины. Александр Дубинский в свою очередь назвал это решение фейковым.

Мотовиловец был избран в воскресенье, 14 марта, большинством голосов на внеочередной конференции. Об этом сообщили на официальном сайте политической силы.

При этом члены регионального отделения партии считают, что Александр Дубинский, который ранее возглавлял Киевскую областную организацию "Слуги народа", не может входить в Национальный совет общин. Рассматривается вопрос об исключении его из политсилы.

"В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", – сказано в сообщении.

Сам Дубинский отреагировал на событие на своей странице в Facebook. Он заявил, что никого из настоящих членов областной организации якобы не предупредили о месте, дате и времени конференции, а также о вопросах, которые будут рассматриваться.

"Киевскую областную организацию очень интересует вопрос – кто эти анонимные члены Киевской областной организации партии "Слуга народа", которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции?" – написал нардеп.

Он также опубликовал ряд решений, принятых на экстренной конференции, которую Дубинский назвал "настоящей". Среди них в частности "избрание Александра Дубинского главой Киевской областной организации и нового состава политсовета".

Нардеп добавил, что ему было выражено "безусловное доверие".

Напомним, народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США, вошел в состав нового руководящего органа "Слуг народа" - Национального совета общин.

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