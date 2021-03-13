Дубинский под санкциями вошел в состав нового органа 'Слуг народа'

Народный депутат Александр Дубинский, который попал под санкции США, вошел в состав нового руководящего органа "Слуг народа" - Национального совета общин.

Об этом говорится на официальном сайте политической силы. В состав органов автоматически вошли председатели областных организаций. Дубинский возглавляет Киевскую область, эту должность у него не забрали даже после исключения из фракции.

"Национальный совет общин – это новый орган, который, честно говоря, не видел в других партиях. Отдельно в каждой области будет свой совет общин, которая будет объединять глав местных ячеек (городских, сельских, поселковых). Работы будет много", – отметил председатель партии Александр Корниенко.

В Нацсовет общин вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской - Николай Тищенко, Криворожского городского - Юрий Корявченков. Крымскую республиканскую организацию партии возглавил Александр Качура.

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