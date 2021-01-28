В "Слуге народа" начали тайно голосовать по поводу исключения Дубинского

Obozrevatel
Obozrevatel
Политика
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Голосование проходит через мобильное приложение

В "Слуге народа" началось голосование о том, следует ли исключать из фракции нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Оно проходит в формате анонимного опроса через партийное приложение.

По словам собеседника, депутатам предлагается выбрать один из трех вариантов:

  • поддержать его,

  • уволить с должности заместителя главы парламентского комитета (Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики),

  • исключить нардепа из фракции.

Отметим, что во время заседания фракции СН 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из ее состава, однако тот отказался, обвинив окружение главы государства в том, что его вводят в ловушку. Кроме того, нардеп считает, что фракция развалится, если он покинет ее.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство, и в ОП будут ждать его результатов.

Ранее Минюст США ввел санкции против нардепа Дубинского и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов из-за вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, после решения Минюста США Youtube заблокировал личный канал Дубинского.

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