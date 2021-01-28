В "Слуге народа" начали тайно голосовать по поводу исключения Дубинского

В "Слуге народа" началось голосование о том, следует ли исключать из фракции нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Оно проходит в формате анонимного опроса через партийное приложение.

По словам собеседника, депутатам предлагается выбрать один из трех вариантов:

поддержать его,

уволить с должности заместителя главы парламентского комитета (Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики),

исключить нардепа из фракции.

Отметим, что во время заседания фракции СН 25 января президент Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из ее состава, однако тот отказался, обвинив окружение главы государства в том, что его вводят в ловушку. Кроме того, нардеп считает, что фракция развалится, если он покинет ее.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство, и в ОП будут ждать его результатов.

Ранее Минюст США ввел санкции против нардепа Дубинского и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов из-за вмешательства в американские выборы. Политик заявил, что он никогда не вмешивался в выборы в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, после решения Минюста США Youtube заблокировал личный канал Дубинского.