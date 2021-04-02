Довыборы в Раду на Прикарпатье: на двух участках голосование признали недействительным

Окружная избирательная комиссия округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на избирательном участке №261030 на промежуточных выборах депутатов в Верховную Раду, которые прошли еще 28 марта.

Там побеждал кандидат от "За будущее" Александр Шевченко, сообщает гражданская сеть "Опора". Наблюдатели движения "Честно" в Facebook добавили, что подобная ситуация произошла и на еще одном участке.

Прежде всего отмечается, что ОИК перечисляла бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Шевченко. Вскоре член комиссии от "Слуги народа" заявил об информации относительно неправильных результатов подсчета голосов. Бюллетене Шевченко повторно пересчитали – и их уже оказалось 277.

Отдельные члены ОИК обвинили представителя "слуги" в похищении бюллетеней, но проверка видеострима "Опоры" показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе.

"На пересчете было 20 участков. За ночь планировали перечислить все 20, удалось лишь 5. На одном из них выборы признали недействительными. На этом участке побеждал Александр Шевченко. У него было 377 голосов, а у Василия Вирастюка (от "Слуги народа". – Ред.) 141", – описали произошедшее наблюдатели "Честно".

Там отметили, что причиной признания выборов недействительными стала проблема с заявлениями и голосованием на дому. Из-за похищения бюллетеней на участок вызвали даже полицию.

Позже наблюдатели "Честно" сообщили, что выборы признали недействительными также на участке в городе Яремче (№261027). Там Шевченко, а также Руслан Кошулинский от "Свободы" набрали по 172 голоса, а Вирастюк – 73. Причиной признания выборов недействительными стало отсутствие печатей на контрольных талонах, которые бросают в урну.

Отметим, что по данным ЦИК, которая обработала 90,59% протоколов, разрыв между Вирастюком и Шевченко идет на тысячу голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Надворную на Ивано-Франковщине, где в 87-м округе четвертые сутки не могли подсчитать результаты промежуточных выборов депутатов в Раду, 1 апреля стянули силовиков СБУ. Помещение, где заседала Окружная избирательная комиссия, окружили. Позже ЦИК продолжила обработку протоколов.